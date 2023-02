Wo alte Meisterwerke in neuem Glanz erstrahlen

Kunsthaus eröffnet

Schon in jungen Jahren verschrieb sich die 60-Jährige der Kunst, sie erlernte die Fertigkeit an Akademien in Stuttgart, Regensburg und im Elsass. Nach dem Studium arbeitete Sica als Werbegrafikerin und tourte als Sängerin quer durch die Lande, ehe sie vor 15 Jahren das Kunsthaus Rust eröffnete, wo seither bereits mehr als 100 Ausstellungen zu sehen waren.