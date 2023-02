Skoda Enyaq fährt den längsten Eis-Drift der Welt

Insgesamt fünf Tage verbrachte das Rekord-Team an der Strecke auf einem zugefrorenen See in Schweden. Nach vielen Test- und Rekordversuchsfahrten gelang es dem britischen Autojournalisten Richard Meaden, den Wagen für mehr als 15 Minuten quer zu fahren. Dabei absolvierte er auf einer knapp 190 Meter langen Kreisbahn eine Distanz von 7,351 Kilometer, bevor er sich eindrehte.