„Schild“bürgerstreich am Linzer Südbahnhofmarkt?

Begeisterung sieht anders aus! Damit, dass ihre Kojen nun mit neuen Schildern versehen wurden, haben nur wenige Betreiber eine Freude. Michaela Aigner von „Kräuter Paul“ ist verärgert: „Ohne Vorwarnung diese Schilder anzubringen, finde ich einfach nicht in Ordnung. Ich möchte nicht wissen, wie viel das wieder gekostet hat. Da wäre es sinnvoller gewesen, die maroden Wege zu sanieren.“ Maria Kössler, die seit mehr als 60 Jahren ihre Email- und Haushaltswaren am Markt verkauft, hatte die Montage erst mitbekommen, als sie laute Bohrgeräusche vernahm. „Arbeiter haben die alte Tafel runtergenommen und die neue zwei Meter weiter montiert. Jetzt habe ich vier Bohrlöcher in der Fassade“, schüttelt Maria Kössler den Kopf.