Hauser und Eder führen Österreichs WM-Team an

Hauser freut sich auch auf den in den „Corona-Weltmeisterschaften“ vermissten Zuschauer-Zuspruch. „Es wird ein cooles Großereignis, das wir seit Antholz 2020 nicht mehr gehabt haben.“ Die 29-Jährige hat sich mit dem Team der Frauen in der vergangenen Woche in Obertilliach vorbereitet. „Wir haben ein Winter-Wunderland gehabt. Es war cool auch für das Mindset, bei so coolen Bedingungen zu trainieren.“ Aktuell wird in Hochfilzen am Feinschliff gearbeitet. „Die harten schnellen Einheiten stehen noch an. Die nächsten Tage sind sehr wichtig, dann noch gescheit erholen.“