Warum im Landtag nachts noch die Fetzen flogen

Am Dienstag musste im Ressort von Umweltlandesrätin Ursula Lackner (SPÖ) auf Hochdruck an den Antworten gearbeitet werden. „Diese Kurzfristigkeit ist gegen die Usancen“, hieß es hinter vorgehaltener Hand verärgert. Tatsächlich wurde das Thema dann erst in der Nacht behandelt und erhielt so kaum öffentliche Aufmerksamkeit außerhalb der Landstube.