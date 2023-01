Landesrätin übersteht ersten Misstrauensantrag

Als die Sitzung in der Landstube bereits fast neun Stunden lief und in Graz die Laternen schon angegangen waren, kam es zum Höhepunkt der Landtagssitzung am Dienstag: FPÖ-Mandatar Marco Triller schritt zum Rednerpult und brachte einen Misstrauensantrag gegen Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) ein (die „Krone“ hatte am Sonntag vorab berichtet). Ohne Zweifel ein historischer Moment, denn es war das erste Mal, dass sich ein Mitglied der Landesregierung in der seit Dezember 2019 laufenden Landtagsperiode einem Ablöse-Antrag stellen musste.