Zwei Verletzte bei Crash auf Inntalautobahn

Zwei Einheimische wurden ins Krankenhaus gebracht

Der 53-Jährige krachte in den Pkw des 45-jährigen Einheimischen, wodurch dessen Pkw an den linken Fahrbahnrand gegen die Betonleitwand und auf das vor ihm fahrende Fahrzeug der Italienerin geschoben wurde. Beide Männer wurden erheblich verletzt und mussten zur Abklärung ins Krankenhaus Hall in Tirol gebracht werden. Die Italienerin blieb unverletzt.