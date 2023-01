Betrunkener warf Bulldogge aus fünftem Stock

Ein Betrunkener hat im französischen Straßburg seinen Hund aus dem fünften Stockwerk eines Hauses geworfen. Nach der grausamen Tat am Vortag war der Besitzer festgenommen und in die Ausnüchterungszelle gesteckt worden. Er muss sich nun in einem Schnellverfahren am Mittwoch vor Gericht verantworten.