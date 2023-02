Linzer Forscher „pflanzen“ jetzt Bäume in Handys

Möglich macht das ein Forscherteam von der Johannes Kepler Universität in Linz und von den Universitäten Parma und Bari (beide in Italien). „Wir haben rund ein Jahr geforscht und erzielten sehr gute Ergebnisse“, erklärt Professor Mihai Irimia-Vladu vom Institut für physikalische Chemie. Sein Sohn arbeitete als Gaststudent ebenfalls an dem Projekt mit. Das Molekül Lignin bewirkt die Verholzung von Zellen, es sorgt also dafür, dass Bäume stabil und fest sind. Bei der Produktion von Papier bleibt es allerdings als Abfall übrig und muss in Bioraffinerien verbrannt werden.