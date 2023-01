Dank Reform: SAK will jetzt eine Akademie gründen

Nachwuchs-Budget verdoppeln

Was SAK-Generalsekretär Silvo Kumer bestätigt: „Von 2017 bis heute haben wir 45 Spieler für fremde Akademien produziert, haben aktuell 250 Nachwuchskicker. Und mit zwei Plätzen in Welzenegg, einem in St. Peter und zwei in Bleiburg verfügen wir auch üver eine gute Infrastruktur.“ A-Lizenz-Trainer werden hierfür neue geholt, das Nachwuchs-Budget soll verdoppelt werden.