Jägerball: Vom Herzenswunsch zum 100. Jubiläum

„Ältester karitativer Ball Österreichs“

Was viele vielleicht nicht wissen: Der Jägerball wurde Anfang des 20. Jahrhundert ins Leben gerufen, um unschuldig in Not geratene Jägerinnen und Jäger zu unterstützen, wurde aber schnell zu einem gesellschaftlichen Highlight, das nur von den Kriegsjahren und der Coronapandemie gestoppt werden konnte.