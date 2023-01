„Besonderer“ WM-Plan von Ski-Star Marco Odermatt?

Double in Cortina

Für die Herren geht’s in Courchevel am 7. Februar mit der Kombi los. Ein Start von Odermatt wäre „eine Überraschung“, so der „Blick“. Vor allem, wenn man bedenkt, dass den Schweizer nach wie vor eine Meniskusquetschung im linken Knie plagt. Mit seinen Super-G-Siegen in Cortina zeigte Odermatt jedoch, dass ihn in dieser Saison auch nicht Verletzungsprobleme stoppen können …