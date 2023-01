Wednesday-Darstellerin Lisa Loring ist gestorben

Die ABC-Serie „The Addams Family“, die 1964 zum ersten Mal über den Bildschirm flimmerte, machte die schaurige Familie zum Kult. In der Rolle der Wednesday zu sehen war damals Lisa Loring. Nun trauert Hollywood um den einstigen Kinderstar. Die Schauspielerin starb am Sonntag mit 64 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls, wie unter anderem Deadline.com berichtete.