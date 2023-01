„Habe richtige Entscheidung getroffen“

„Schon als Jugendlicher fiel mir der Umgang mit Menschen leicht und an der Uni interessierten mich vor allem Werbung und Organisation“, meint Robert, der vor seinem jetzigen Job bereits in Tirol auf sich aufmerksam machte: „Während des Studiums importierte ich mit meinem Cousin Wollwaren aus Nepal und verkauften sie am Weihnachtsmarkt. Ich rieche noch heute die Schafwolle, wenn ich daran denke.“ Dem Weihnachtsmarkt blieb er verbunden, allerdings nicht im Stand, sondern hinter den Kulissen. „Ich war verantwortlich für die Planung und Weiterentwicklung des einmaligen Innsbrucker Christkindlmarktes vor dem Goldenen Dachl“, so Robert, der seine persönliche goldene Zukunft dann dennoch im Ländle sah.