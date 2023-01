Deutsche Bundesliga: Konferenz ab 15.30 Uhr LIVE

Wolfsburg war mit vier Siegen in die Winterpause gegangen und startete mit einem 6:0 gegen den SC Freiburg und einem 5:0 gegen die Hertha ins neue Jahr, 22:1-Tore stehen seit dem 29. Oktober zu Buche. Das brachte den Vorstoß auf Rang sieben, nur vier Punkte hinter Rang zwei. Vor dem Start in die Rückrunde am Samstag in Bremen steht der VfL sportlich auf dem Vollgas, sonst aber auf der Bremse. „Zum einen haben wir jetzt erst einmal die Hinrunde abgeschlossen, man muss immer ehrlich sein, wir wissen, wo wir herkommen“, warnte Sportdirektor Marcel Schäfer vor zu vielen Glücksgefühlen.