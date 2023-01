„Angriff auf Koran“: Botschafter muss zum Rapport

In den vergangenen Wochen hatten mehrere islamfeindliche Aktionen in westlichen Ländern Empörung in der Türkei ausgelöst. Als Reaktion darauf wurde am Freitag der dänische Botschafter ins Außenministerium zitiert, weil in Kopenhagen „ein Angriff auf den Koran“ vor der Botschaft der Türkei erlaubt wurde.