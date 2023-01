Gmunden wurden nun zwei Asyl-Heime „aufgezwungen“

Auch „Willkommen in Gmunden“ hilft mit

Dass auch die zivilgesellschaftliche Plattform „Willkommen in Gmunden“ wieder eingebunden wird, bewertet sie positiv. „Sie hat bereits 2015 eindrücklich unter Beweis gestellt hat, wie Integration erfolgreich gelingen kann. So blicke ich zuversichtlich in die Zukunft, da die Stadt entschlossen ist, die Integration nach allen Möglichkeiten zu unterstützen.“ Für die in der Traunsteinstraße untergebrachten Flüchltinge zieht sie die Bereitstellung von Fahrrädern in Erwägung: „Damit sie leichter am gesellschaftlichen Leben teilhaben können."