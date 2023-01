FH Joanneum erhält eine neue Geschäftsführerin

An vielen Hochschulen neue Rektoren

Zuletzt wurden bei mehreren steirischen Hochschulen personelle Weichen gestellt. An der Universität Graz ist Peter Riedler neuer Rektor, heuer stehen Wechsel an der TU Graz (Horst Bischof) und der Montanuniversität Leoben (Peter Moser) an. Nächstes Jahr bekommt die Med-Uni-Graz einen neuen Rektor, da Hellmut Samonigg nicht wieder antritt.