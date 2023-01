Anbieterwechsel bei Strom kann sich wieder lohnen

Auf Vertragsbindung achten

Wer den Anbieter wechseln will, sollte aber nicht nur auf den Preis, sondern auch auf die Vertragsbindung achten. Während der Dauer der Bindung könne nicht von weiteren Preisrückgängen am Markt profitiert werden, so das Vergleichsportal in einer Aussendung. Außerdem solle bei Float-Tarifen die noch unsichere Lage an den Energiemärkten bedacht werden. Bei diesen ist der Kilowattpreis direkt an die Kurse an den Großhandelsmärkten gebunden.