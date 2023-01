Bitterer Ernst um Atommülllager an Grenze

„Durch ihre Atomkraftwerke ist die Republik Tschechien in eine Zwickmühle geraten! Denn die Halden an hoch radioaktivem Nuklearmüll wachsen stetig an. Die spannende Frage der Entsorgung kann aber wegen der EU-Verordnung nicht länger auf die lange Bank geschoben werden“, schlägt Dipl.-Ing. Manfred Doppler vom Anti-Atomkomitee in Freistadt (Oberösterreich) Alarm.