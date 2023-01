Aus für das neue Restaurant „federleicht“

„Es war eine tolle Zeit!“

Klinger hat mit Ehefrau Annemarie Klinger, mit der er das Restaurant geleitet hat, sieben Mitarbeiter beschäftigt. „Danke an unsere Kunden, die aus ganz Kärnten angereist sind! Es war eine tolle Zeit.“ Gäste, die noch uneingelöste Gutscheine fürs Restaurant besitzen, können sich an s.rainer@biogena. com wenden. Klinger: „Noch ist nicht klar, wohin sich das Anwesen entwickeln soll. Die Entscheidung trifft der Eigentümer.“ Das Kohlhofgut könnte als landwirtschaftlicher Betrieb weitergeführt werden.