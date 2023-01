Vermisster Familienvater (42) aus Donau geborgen

Roland K. aus Natternbach war, wie berichtet, am 9. Dezember nach einer Lokal-Tour mit Freunden in Linz plötzlich verschwunden. Zuletzt war er im Lokal „Rox“ am Linzer Graben gesehen worden. Wochenlange Suchaktionen - unter anderem auch durch Taucher in der Donau im Bereich der Nibelungenbrücke in Urfahr - waren erfolglos geblieben.