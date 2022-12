Große Suchaktion nach Roland K. an der Donaulände

Roland K. aus Natternbach war in der Nacht auf den 10. Dezember mit einer Freundesgruppe in Linz unterwegs. Als letztes Lokal hatte er das „Rox“ am Graben besucht. Gegen 3.40 Uhr soll es den letzten persönlichen Kontakt mit seinen Kumpels gegeben haben. Danach verlor sich die Spur des Familienvaters.