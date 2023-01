Britney Spears: Besorgte Fans alarmierten Polizei

Abrechnung mit Online-Trollen

Stunden bevor sie ihr Instagram-Profil gelöscht hatte, rechnete Spears zudem in einem wirren Posting mit Online-Trollen ab: „Rationale Menschen … ich hatte mal welche und sie sind verschwunden … Ich konnte mich zurücklehnen und wie die MEISTEN sein - ohne dass ich etwas auf Instagram schrieb, worüber Leute sich wundern.“ Britney schrieb weiter, dass sie nicht „nur brav“ sein will, weil sie sich sonst „wie in einer Muschel“ eingeengt fühlt. Stattdessen lebt sie „La Vida Loca“, das verrückte Leben, und kündigte an. „Es wird besser, weil ich darauf hinziele. Hustet nur, ihr Player und schaut über eure Schulter. Oder ihr werdet erwischt.“