Anstellungsmodell während Ausbildung ausgeweitet

Verpflichtet, zu bleiben

Seit September sichert das Land Burgenland Studenten der FH Burgenland sowie Schüler der KRAGES-Schule bereits während der Ausbildung zur Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz und Diplomierten Pflegekraft mit einer Anstellung ab. Im Gegenzug müssen sich die angehenden Pflegekräfte verpflichten, anschließend für den der Ausbildungsdauer entsprechenden Zeitraum beim Arbeitgeber zu bleiben. In den kommenden Wochen gibt es in den jeweiligen Bildungseinrichtungen Infotage, bei denen sich Interessierte informieren können. Die nächsten Infotage finden am 26. Jänner in Oberwart und am 23. Februar in Eisenstadt statt.