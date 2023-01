Gute Noten für Kinder- und Jugendhilfe

Bemängelt wird in der Studie zudem, dass Fachkräfte eine vermutete Kindsgefährdung nicht immer an die Kinder- und Jugendhilfe weiterleiten, sondern sich an andere Stellen richten. Die zuständige Landesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne) erklärte, dass die Studienergebnisse nun dem Kinder- und Jugendhilfe-Rat vorgelegt werden. Von diesem erwarte sie dann entsprechende Empfehlungen für Verbesserungen.