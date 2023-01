Nacht-RTL in Schladming: Odermatt nicht am Start

Marco Odermatt wird am Mittwochabend nicht beim Nacht-Riesentorlauf in Schladming am Start stehen. Der Gesamtweltcup-Führende habe am Mittwochvormittag das erste Training auf Schnee absolviert, nachdem er sich in Kitzbühel das linke Knie verletzt hatte, sich aber gegen ein Antreten entschieden.