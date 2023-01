„Habe mich gefragt, warum ich mir das noch antue“

„Endlich wird da Geld in die Hand genommen“, sagt Manuel Schüttengruber. Denn erstmals waren beim offiziellen Trainingslager der ÖFB-Schiedsrichter in der Türkei auch alle Assistenten mit an Bord. „Ein extremer Mehrwert“, weiß der Linzer, dass er und sein Team besser vorbereitet denn je in die Frühjahr-Saison gehen. Die für Schüttengruber ganz speziell ist. Zumal er sein 10-Jähriges als offizieller FIFA-Referee feiert.