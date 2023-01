USA: Mann tötet in Tankstellen-Shop drei Menschen

Elf Menschen in Tanzhalle erschossen

Am Wochenende eröffnete ein Schütze am Rande einer Feier zum chinesischen Neujahrsfest in Südkalifornien in einer Tanzhalle das Feuer. Zehn Menschen starben an dem Tatort in Monterey Park, ein weiteres Opfer erlag am Montag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.