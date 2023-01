„Weltuntergangsuhr“ schlägt bald Mitternacht

In den letzten drei Jahren zuvor war die Uhr auf 100 Sekunden stehen geblieben. Das hat sich in diesem Jahr geändert: Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine rückt laut Experten des Bulletin of the Atomic Scientists die legendäre Weltuntergangsuhr so nahe wie nie zuvor in ihrer Geschichte an Mitternacht. Hauptsächlich aufgrund des erhöhten Risikos einer nuklearen Eskalation.