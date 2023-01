Osttirols Nationalpark-Ranger holten sich Medaille

Veranstaltung ist mehr als nur ein sportlicher Bewerb

Die „Ranger-Olympiade“ findet jährlich in einem anderen Naturschutzgebiet statt und ist nach dem cunesischen Nationalparkmitarbeiter Danilo Re benannt. Dieser verunglückte im Dienst im Jahr 1995 tödlich. Bereits ein Jahr später wurde das „Memorial Danilo Re“ als Erinnerung an ihn als sportlicher Wettkampf ins Leben gerufen. Zugleich dient es dem fachlichen Austausch durch ein dichtes Vortragsprogramm für Ranger und Mitarbeiter der Nationalparks. So auch heuer, wo sich die Alparc-Fachtagung mit den Themen Klimawandel und Massentourismus auseinandersetzten.