Wieso Schnee nichts über den Klimawandel aussagt

Ein paar kalte Tage und etwas Schnee in Wien - und schon branden in den sozialen Medien Debatten darüber auf, ob es den Klimawandel wirklich gibt. Wenn es sogar im Wiener Flachland schneie, könne die Lage so schlimm ja nicht sein, so der Tenor einschlägig aktiver Akteure aus der heimischen „Twitteria“. Aber wie belastbar sind solche Aussagen?