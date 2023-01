Wuhan: Nach drei Jahren kehrt Normalität zurück

Alltag in Wuhan auch zum Neujahrsfest

Nach der Lockerung der strengen Corona-Maßnahmen in China ist inzwischen wieder der Alltag in Wuhan eingekehrt. Während der Ferien zum chinesischen Neujahr bevölkerten die Menschen die Märkte in der Stadt, besuchten Essensstände und Restaurants oder zogen zum Guiyuan-Tempel, der erstmals seit drei Jahren wieder während der Neujahrs-Ferien geöffnet war.