Ein Bär, verkehrte Politik-Welt und Schneetreiben!

Die NEOS vor dem Landtag

Die Kärntner Pinken stellten demonstrativ ihre Wahlplakate im Landhaushof vor dem Kärntner Landtag vor. „Wir werden den Einzug in den Landtag schaffen“, zeigt sich Janos Juvan, Spitzenkandidat der Kärntner NEOS optimistisch. „Damit bei der Bildung in Kärnten etwas weitergeht und auch alle Leistungsträger in der Politik vertreten werden.“ Von dem dichten Schneegestöber ließ sich Juvan die Laune auch nicht verderben: „Das passt stimmungstechnisch - wir bringen Farbe in diesen grauen Tag und auch in die Kärntner Politik!“