Schwere Verletzung: ÖSV-Athlet muss Saison beenden

Der Vorarlberger wird am Sonntag in der Privatklinik Hochrum operiert. „Ich habe nach einer richtig guten Qualifikation in Lake Placid eine super Ausgangssituation mit Podiumschancen im Slopestyle gehabt. Den ersten Run habe ich halbwegs ins Ziel bekommen, beim zweiten Run bin ich dann die erste Rail nicht sauber gelandet. Dadurch bin ich in Rücklage gekommen und habe direkt einen Schlag im Knie verspürt“, berichtet der 22-Jährige.