„... dann weiß ich nicht, ob ich Schladming fahre“

Am Sonntag wird Technik-Spezialist Manuel Feller im Hahnenkamm-Slalom an den Start gehen, um sich zum ersten Mal in seiner Karriere zum Kitzbühel-Sieger zu krönen. Sollte ihm das gelingen, würde er sogar auf einen Start in Schladming verzichten, erklärte der 30-Jährige zwinkernd.