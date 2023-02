Die meistgesuchten Kostüme für Kinder

Menschen verkleiden sich gerne. Schon in der Antike wurde so etwas wie Fasching mit Kostümen gefeiert, sowohl bei den Römern als auch bei den Griechen. In Österreich gelten Faschingssamstag, Rosenmontag, Faschingsdienstag und Aschermittwoch als die Faschingsfeiertage schlechthin.