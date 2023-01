Klimafitte Bäume sollen Säge zum Opfer fallen

An der Straße zwischen Steyr und Garsten sollen alle Bäume in den kommenden Jahren gefällt werden. Der Grund: Man will lieber pflegeleichte Stämmchen setzen. So sieht es ein Plan der Landesstraßenverwaltung vor. Doch die Anrainer sind dagegen und starteten darum eine Petition für den Baumerhalt - und bekommen Unterstützung.