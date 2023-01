US-Rocklegende David Crosby gestorben

Crosby war Gründungsmitglied zweier legendärer Rockbands: der Country- und Folk-beeinflussten The Byrds, für die er den Hit „Eight Miles High“ schrieb, und CSNY, der die sanfte Seite der Musik der Woodstock-Generation definierte. Als Mitglied beider Gruppen wurde er in die „Rock & Roll Hall of Fame“ aufgenommen.