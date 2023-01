Millionenaffäre in Museum um Planetarium-Abriss

Millionen eines Mäzens ermöglichten den Bau

Dabei hatte alles glanzvoll begonnen. Denn der damalige Direktor Christian Köberl hatte das Hightech-Planetarium zum 125-Jahre-Jubiläum des Hauses installiert und mit Ehrengästen wie Bürgermeister Michael Häupl, Bundespräsident Heinz Fischer und so mancher anderen Prominenz eröffnet. Verwirklicht wurde dies aus der Erbschaft des Industriellen Oskar Ermann (1924-2011), des wohl größten Gönners des Naturhistorischen. Fortan ermöglichten die Projektionen in der Innenkuppel (Durchmesser 8,5 Meter) und die digitalen 3-D-Daten aller bekannter Himmelskörper Reisen in entfernte Welten - und zwar in Echtzeit.