Waschbär friert mit Hoden am Bahngleis fest

Eisige minus zwölf Grad hatte es in Georgia am Tag des Unglücks: Ein Eisenbahner und sein Kollege entdeckten den verzweifelten Waschbären auf der Bahnstrecke. Nach Angaben der britischen Tageszeitung „Evening Standard“ konnten die Männer erkennen, wie das Tier mit seinen Hoden am Metall der Gleise festklebte.