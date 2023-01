Mit der „Krone“ zur Premiere von „Family Dinner“

Horror-Highlight aus Österreich mit Pia Hierzegger: Man liegt nicht falsch damit, so manchen im Web kursierenden Abnehmtipp als gruselig zu bezeichnen. Noch teuflischer kann es zugehen, wenn die eigene Tante, ihres Zeichens Ernährungscoach, beim Erschlanken helfen soll. Diese, flaue Mägen verursachende Erfahrung muss jedenfalls die übergewichtige Teenagerin Simi (Nina Katlein) in Peter Hengls Horrorfilm „Family Dinner“ machen. Die „Krone“ verlost 30x2 Kinotickets für die Premiere in Graz am 26. Jänner. Und für alle, die es nicht in die steirische Landeshauptstadt schaffen, verlosen wir zusätzlich 3x2 bundesweit gültige Kinogutscheine!