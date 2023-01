RB Leipzig gegen Bayern München, ab 20.30 Uhr LIVE

Für Laimer könnte das Duell mit den Bayern der Startschuss in das letzte halbe Jahr bei RB Leipzig sein. Der Vertrag des Mittelfeldmotors bei den Sachsen läuft nur noch bis Sommer, und ausgerechnet die Münchner basteln an der Verpflichtung des 25-Jährigen. Laimer will in den nächsten Wochen Klarheit über seine Zukunft schaffen. RB-Sportvorstand Max Eberl bewertete die Chancen auf einen Verbleib des Salzburgers jüngst als „extrem gering. Konrad weiß, wie gut er ist und was der Markt gerade hergibt.“