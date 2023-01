BYD Atto 3: Großes Kino im neuen China-Kompakt-SUV

Poppig-verspielter Innenraum

Der Innenraum ist sehr jugendlich geraten, fast schon verspielt. Was man für einen Halter für frisch getoastete Toastbrotscheiben halten könnte, sind Luftausströmer. Und die Gummibänder in den Türen, welche das Türfach bilden, sind wie Basssaiten gestimmt - sie spielen die ersten drei Töne von Deep Purples „Smoke on the Water“. Das allein zeigt schon, dass es den Leuten bei BYD offenbar auf Details ankommt.