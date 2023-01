Die Geschichte der Batterien

Rund 50 Jahre später begann die Produktion von massentauglichen Blei-Säure-Batterien. Es war dann Thomas Alva Edison, der um die Jahrhundertwende (1901) die ersten sogenannten Alkali-Batterien präsentierte. Sprich: Nickel-Eisen-Batterien mit alkalischen Elektrolyten, die durch die Reaktion von Kohlendioxid aus der Umgebungsluft mit Natronlauge gebildet werden. So entsteht also Natriumcarbonat in den Elektrolyten. Auch der Schwede Waldemar Jungner verwendete alkalische Elektrolyten statt Säure.