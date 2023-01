Farce auf Slowenisch: Steiermark muss sich wehren

So sieht also „gute“ Nachbarschaft aus! Trotz zahlreicher Bitt-Prozessionen steirischer Landespolitiker nach Laibach, trotz 60.000 Unterschriften besorgter Steirer, trotz eindringlicher Warnungen unparteiischer Umweltorganisationen machen die Slowenen den Kotau vor der mächtigen Atom-Lobby: Der Uralt-Reaktor unweit der weiß-grünen Grenze darf zwei weitere Jahrzehnte am Netz bleiben! Sicherheitsbedenken sind offensichtlich egal, wenn es darum geht, Putin die lange Nase zu zeigen: Wir brauchen dein Gas nicht, wir lassen lieber unseren Schrott-Reaktor weiterlaufen. Tschernobyl? Fukushima? Was war da noch gleich? Aus der Geschichte hat kaum jemand gelernt.