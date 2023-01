Naturschutzlandesrat befürwortet Gaspläne in Molln

Er wolle „nicht in den Chor der Aufgeregten einstimmen, sondern die Bevölkerung informieren“, meldete sich Haimbuchner am Montagnachmittag zu den bekanntgewordenen Erdgasplänen in Molln zu Wort. Probebohrungen nach Erdöl und auch Erdgas seien in Oberösterreich etwas Alltägliches und völlig normal, so der FPÖ-Politiker weiter. „Zu wissen, dass es in unserem Bundesland Bodenschätze gibt, die zur Sicherung des Energiebedarfes auf Jahre hinaus genutzt werden können, ist etwas sehr Positives.“