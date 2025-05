Aus Kurve getragen: Traktor kaputt, Mann verletzt

Ein 28-Jähriger aus Hinzenbach fuhr mit seinem Traktor am Donnerstag gegen 19.30 Uhr in St. Marienkirchen an der Polsenz, Ortschaftsbereich Lengau, auf der Kinwies Gemeindestraße von St. Thomas kommend Richtung Limberg. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Landwirt am Ausgang einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Wasserdurchlauf einer Feldzufahrt.