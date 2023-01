Forscher feiern Durchbruch bei „Star Trek“-Technik

Was in den Science-Fiction-Welten von „Star Trek“ als „Traktorstrahl“ bezeichnet wird, nennt man in der Welt der Physiker eine „optische Pinzette“ oder „optische Falle“. Die laserbasierte Technologie wird von Forschern zum Beispiel genutzt, um winzigen Teilchen wie Atome oder Zellen zu bewegen - also Dinge, die man nur unter dem Mikroskop sieht. Forschern der Qingdao University of Science and Technology in China ist es nun erstmals gelungen, ein größeres Objekt zu bewegen.