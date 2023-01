„Der Schiefe Apfelbaum wird wieder ein Juwel“

Wirt hat sogar die Telefonnummer mitgenommen

Er schildert die Geschichte so: Vergangenes Jahr soll es einige gute Gespräche mit der Kaufmann Gruppe bezüglich einer Übernahme des Schiefen Apfelbaums gegeben haben, sogar Verträge waren bereits aufgesetzt. Doch dann zerschlug sich das Ganze, und am 27. Dezember informierte ihn der Wirt lediglich, dass man in Betriebsurlaub gehen wolle. Dass die Belegschaft unter der Patronanz der Kaufmann Gruppe in den „Kleinen Apfelbaum“ wechselt und der Wirt sogar die Telefonnummer des Schiefen dorthin mitgenommen hat, verschwieg er.